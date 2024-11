SKIAREA MADONNA DI CAMPIGLIO (TN) * STAGIONE INVERNALE 2024-2025: «CANNONI SPARANEVE IN AZIONE DA STASERA, APERTURA RINVIATA AL WEEK-END DEL 23 E 24 NOVEMBRE»

14.19 - lunedì 11 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Aggiornamenti sulle aperture della SkiArea Madonna di Campiglio Dolomiti di Brenta. L’evoluzione delle previsioni meteo per questa settimana indica, a partire da questa notte, un sensibile abbassamento delle temperature minime che permetteranno alla SkiArea Madonna di Campiglio Dolomiti di Brenta di attivare in maniera più incisiva la produzione di neve programmata nella zona del Grostè.

L’apertura, prevista per il weekend del 16 e 17 novembre, è comunque rinviata al weekend del 23 e 24 novembre, anche in considerazione di una possibile perturbazione entrante che dovrebbe portare neve naturale, per poi aprire in maniera continuativa, nell’area di Madonna di Campiglio, a partire dal 29 novembre fino al 27 aprile 2025.

Dal 5 dicembre saranno aperti anche gli impianti di Folgarida Marilleva e Pinzolo che consentiranno così il collegamento di tutti gli oltre 150 chilometri di piste collegate sci ai piedi.

Le società della SkiArea continueranno a monitorare l’andamento del meteo e il prossimo aggiornamento sull’apertura del 23 novembre sarà diffuso venerdì 15 novembre. Per info aggiornate su impianti e piste aperte, webcam, prezzi e offerte promozionali visitare il sito www.ski.it.