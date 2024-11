SKIAREA MADONNA CAMPIGLIO DOLOMITI DI BRENTA (TN) * “MARC GIRARDELLI“: «SU “SERVUSTV“ LA PUNTATA CON IL CAMPIONE AUSTRIACO, GUEST STAR SARÀ ALBERTO TOMBA (22/11 – 21.15)»

14.28 - lunedì 18 novembre 2024

Venerdì 22 novembre 2024 alle 21:15 su ServusTV andrà in onda la puntata del programma con il campione austriaco registrata nel comprensorio sciistico trentino. Guest star sarà Alberto Tomba.

Una leggenda dello sci ne incontra un’altra. E dove può accadere se non sulle piste della SkiArea Madonna di Campiglio Dolomiti di Brenta? A Madonna di Campiglio, che con le aree di Folgarida Marilleva e Pinzolo dà vita al comprensorio sciistico più ampio del Trentino, il campione degli anni ‘80 e ‘90 Marc Girardelli ritrova il rivale e compagno d’un tempo Alberto Tomba, l’atleta che più di ogni altro, forse, ha saputo far battere il cuore degli italiani e non solo.

L’occasione è speciale: la trasmissione dal titolo “Marc Girardelli – Mein perfekter Tag im Winter mit Conny Bürgler” (in italiano, Marc Girardelli – Il mio giorno perfetto in inverno con Conny Bürgler), che sarà trasmessa venerdì 22 novembre 2024 alle 21:15 su ServusTV, il canale televisivo austriaco edito da Red Bull Media House.

Immerso nei panorami mozzafiato della SkiArea, il campione austriaco, tra gli atleti più versatili del mondo dello sci, ripercorre la sua lunga carriera fatta di numerosi successi con 5 Coppe del mondo generali vinte, 46 gare di Coppa del Mondo conseguite e 100 podi conquistati e 11 gravi infortuni. Tra una sciata e l’altra, tra una chiacchiera e un sorriso, Girardelli, accompagnato da Conny Bürgler, racconta la sua giornata perfetta lungo le piste di Madonna di Campiglio e della SkiArea trentina. Tra i ricordi condivisi e le curve disegnate sulla neve, emerge la figura di un campione che ha saputo trasformare ogni sfida in un’opportunità, regalando al mondo dello sci momenti indimenticabili e segnando per sempre la storia di questo sport.

Foto di: ServusTV