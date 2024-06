SKIAREA CAMPIGLIO DOLOMITI DI BRENTA (TN) * TURISMO INVERNALE: «PER SKIRESORT.INFO LA “SPINALE DIRETTISSIMA“ È LA MIGLIORE PISTA NERA AL MONDO»

17.41 - martedì 25 giugno 2024

La pista nera migliore al mondo è nella SkiArea Campiglio Dolomiti di Brenta. Secondo Skiresort.info la SkiArea trentina si conferma per il secondo anno il miglior comprensorio sciistico d’Italia e il sesto a livello internazionale. Con i suoi 2 chilometri di lunghezza e un dislivello di 570 metri, la Spinale Direttissima, nella SkiArea Campiglio Dolomiti di Brenta Val di Sole Val Rendena, è la migliore pista nera al mondo.

La più adrenalinica di tutte e la più adatta a sciatori e freerider esperti. A certificarlo è Skiresort.info, il portale tedesco leader del turismo invernale e punto di riferimento per tutti gli appassionati di sci, che ha recentemente pubblicato la classifica 2024 delle migliori stazioni sciistiche sia per nazione che a livello mondiale. E la pista di Madonna di Campiglio, un tracciato noto a livello nazionale e non solo per la sua “durezza”, per i suoi muri notevoli e i cambi di pendenza repentini e secchi, ha ottenuto ben 5 stelle su 5.

Il riconoscimento si affianca a un altro importante traguardo: il portale infatti conferma per il secondo anno consecutivo la SkiArea più ampia del Trentino come il comprensorio sciistico migliore in Italia e il sesto al mondo con il punteggio di 4,7 su un massimo di 5 stelle. A essere premiate sono soprattutto la dimensione della stazione sciistica, l’offerta e la varietà delle piste, la garanzia neve e la preparazione dei tracciati grazie ai sistemi di innevamento programmato diffusi su tutta l’area sciabile. Ma la SkiArea Campiglio Dolomiti di Brenta è al top anche per cortesia del personale, pulizia e condizioni igieniche, ristoranti, rifugi e ristorazione, offerta di alloggi direttamente su piste e impianti e per segnaletica apposta lungo i tracciati.

La classifica dei migliori Ski Resort al mondo vede al primo posto KitzSki – Kitzbühel/Kirchberg – AUT (4,9 su 5 stelle), seguita da Ischgl/Silvretta Arena – AUT (4,8 su 5) che condivide il secondo gradino del podio con Serfaus (AUT), SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental (AUT)e St. Anton (AUT). La SkiArea Campiglio Dolomiti di Brenta condivide la posizione con Zillertal Arena (AUT), Val Gardena (ITA), Kaltenbach (AUT), Mayrhofen (AUT), St. Moritz (CH), Saalbach (AUT), Arosa Lenzerheide (CH), Whistler Blackcomb (CAN), Schladming (AUT) e Solden (AUT).

Dal 1998 i Test Winner Awards, assegnati ogni anno da Skiresort.info, sono considerati dagli appassionati di sci e snowboard e dagli stessi comprensori sciistici il più importante premio di settore. I riconoscimenti sono, quindi, per la SkiArea, oltre che un’importante gratificazione per il lavoro svolto lungo tutto l’arco dell’anno, anche un ulteriore stimolo a fare bene e sempre meglio per qualificare l’offerta sciistica e i servizi proposti ai propri ospiti.

Premio Best Blank Run:

