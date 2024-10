SKIAREA CAMPIGLIO DOLOMITI DI BRENTA (TN) * TURISMO INVERNALE: «PER SKIRESORT.INFO È IL COMPRENSORIO SCIISTICO MIGLIORE IN ITALIA, E IL SESTO AL MONDO»

22.37 - venerdì 25 ottobre 2024

Per il secondo anno consecutivo Skiresort.info conferma la SkiArea Madonna di Campiglio Dolomiti di Brenta come il comprensorio sciistico migliore in Italia e il sesto al mondo È la meta ideale per ogni tipo di sciatore che con un unico skipass può usufruire di 60 modernissimi impianti di risalita e divertirsi su 100 piste da sci di vario livello. La SkiArea Madonna di Campiglio Dolomiti di Brenta è un paradiso per gli amanti degli sport invernali che corre lungo oltre 150 chilometri di piste collegate sci ai piedi e unisce i tre comprensori trentini di Folgarida Marilleva, Madonna di Campiglio e Pinzolo.

Qui, nel comprensorio sciistico più ampio del Trentino, si possono trovare tracciati e percorsi, adatti a ogni tipologia di sciatore, immersi in incantevoli paesaggi alpini, e, cosa non di poco conto, sempre ben preparati e innevati. Fin da inizio stagione, infatti, le piste da sci sono coperte dalla speciale coltre bianca grazie a un efficientissimo sistema di innevamento programmato che può contare su 3 team di esperti snowmaker, 42 mezzi battipista e 1.600 generatori di neve distribuiti su tutto il comprensorio e alimentati da tre grandi bacini di accumulo dell’acqua: Val Mastellina, Montagnoli e Grual.

Sempre attenta a offrire un’esperienza sugli sci all’altezza delle aspettative dei propri ospiti, la SkiArea Madonna di Campiglio Dolomiti di Brenta propone servizi qualificati per le famiglie grazie ai tre Family Park di Folgarida, Marilleva e Daolasa e per gli amanti del freerider e dell’adrenalina negli Snowpark con l’Ursus Snowpark, in zona Grosté, il Brentapark a Pinzolo e Marilleva Snowpark. Chi, invece, desidera vivere con lentezza e relax la propria giornata di sci, può concedersi una pausa rigenerante nei tanti rifugi della zona. Ma non sono solo le piste mozzafiato e l’emozionante bellezza del paesaggio a attirare i numerosi sciatori che ogni anno frequentano la SkiArea trentina. Sono anche una propensione agli investimenti e un impegno costante messo a qualificare sempre di più la propria offerta di servizi e, in generale, di vacanza.

La SkiArea Madonna di Campiglio Dolomiti di Brenta è infatti impegnata in un continuo processo di miglioramento e innovazione. Ne sono un esempio, gli importanti lavori promossi nel corso dell’estate 2024 per la riqualificazione di impianti di risalita, piste da sci e strutture deputate all’accoglienza e alla ristorazione in zona Ometto e al Malghet Aut, a Folgarida Marilleva, nell’area Fortini, a Madonna di Campiglio, e al Doss del Sabion, a Pinzolo.

Ed è proprio questa attitudine, che conferma la SkiArea Madonna di Campiglio Dolomiti di Brenta come una destinazione di eccellenza per gli sport invernali, capace di coniugare la bellezza dei suoi paesaggi con un’offerta sciistica all’avanguardia e servizi di alta qualità.