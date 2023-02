SINISTRA ITALIANA – TRENTINO * SCUOLE INFANZIA: ZANNINI, « ATTACCATO MAESTRE, BISESTI PRENDA LE DISTANZE DALLE VERGOGNOSE PAROLE DI PACCHER »

09.21 - lunedì 20 febbraio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all'Agenzia Opinione)

///

Bisesti prenda le distanze dalle vergognose parole di Paccher. Il Consigliere Provinciale leghista Paccher durante una trasmissione televisiva locale, ha attaccato duramente le maestre e i maestri della scuola dell’infanzia, tirando fuori uno stereotipo tossico che li rappresenta come gente che sarebbe sempre in vacanza. Nella vita mi occupo anche di formazione e non posso che esprimere la mia solidarietà a chi fa un lavoro tanto complesso e importante. Questi insegnanti ogni giorno sono affianco dei nostri bambini, ponendo le basi fondamentali per la loro vita da cittadini nella società. È incomprensibile il silenzio dell’Assessore all’Istruzione Bisesti, che subito avrebbe dovuto prendere le distanze da un’affermazione tanto inqualificabile e offensiva.

*

Jacopo Zannini

Sinistra Italiana del Trentino