SINISTRA ITALIANA ROVERETO (TN) * RIPOPOLAMENTO COMMERCIALE: « RIAPRIRE AL TRAFFICO LA ZONA ZTL AVREBBE L’EFFETTO DI AUMENTARE LE POLVERI SOTTILI »

07.07 - venerdì 11 novembre 2022

Un dato reale, quello che i consiglieri di Fratelli d’Italia portano a suffragio della loro proposta di riaprire al traffico la maggior parte della zona ZTL di Rovereto: il commercio del centro città è in sofferenza.

Si assiste da tempo ad una progressiva rarefazione commerciale nei centri storici di molte città, un fatto che può contribuire alla riduzione della qualità della vita dei residenti e dell’appeal turistico. La presenza di negozi aperti in città infatti contribuisce a stimolare la socialità urbana e a ridurre conseguentemente il tasso di criminalità. La crisi dei commercianti locali diventa quindi parte importante di un problema grave è più ampio perché le città sono un bene di tutti e per tutti costituiscono una risorsa di inestimabile valore.

Ma le cause di questo problema sono molteplici e la riapertura delle zone ZTL non è affatto risolutiva.

Il cambiamento delle abitudini dei consumatori è stato indotto dalla massiccia crescita delle grandi strutture di distribuzione, dallo spostamento di buona parte delle attività dal centro ad altri contesti urbani ritenuti più redditizi, ma soprattutto dalla perdita di attrattività economica dei centri storici anche a causa del loro progressivo spopolamento.

Per riqualificare e valorizzare le aree urbane, per favorire il ripopolamento commerciale delle città è necessaria un’efficace politica di agevolazioni fiscali e l’apertura di un confronto con le associazioni dei proprietari immobiliari per la revisione delle formule contrattuali e per rendere i canoni commerciali più accessibili.

La soluzione proposta da Fratelli d’Italia avrebbe l’unico, dannoso effetto di far aumentare le polveri sottili e di far fare un pesante passo indietro alla sostenibilità di Rovereto, una scorciatoia populista, negativa per la salute dei cittadini e della città.

Sinistra Italiana Rovereto