SINISTRA ITALIANA * BYPASS: « CAMPIONAMENTO TERRENI “SIN“, I MINISTRI SALVINI E PICHETTO FRATIN CONVOCHINO UNA RIUNIONE CON APPA E PAT PER I TEMPI E I MODI »

Sinistra Italiana del Trentino continua la sua opera per approfondire le questioni meno chiare del progetto di circonvallazione ferroviaria di Trento. Avevamo scritto alla alla Presidente della Commissione Europea Ursula von del Leyen e ricevuto in risposta che, “gli investimenti ferroviari finanziati dal Recovery and Resilience Facility nella Verona-Brennero/Brennero non possono recare pregiudizio significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 e in conformità con la Guida Tecnica DNSH (2021/C58/01)” e che nella Guida “si considera che un’attività arreca un danno se comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo”.

Sulla base di questi testi normativi e in considerazione del fatto che, malgrado le ripetute richieste da parte dei comitati e malgrado i fondi a disposizione ottenuti dalle parlamentari Sara Ferrari e Vanessa Cattoi con l’introduzione del comma 694 dell’articolo 1 nella legge di bilancio 2023, non si sono rilevati progressi nella caratterizzazione dei terreni del SIN, abbiamo deciso di presentare un Atto di Sindacato Ispettivo (n. 4-00494) al Senato della Repubblica nella seduta n. 73 del 30 maggio 2023.

Chiediamo che i Ministri “di Infrastrutture e dei Trasporti” e “dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ”convochino una riunione in cui chiarire con APPA e Provincia tempi e modi di campionamento del terreno all’interno dell’area ferroviaria compresa tra i due SIN ex Carbochimica ed ex SLOI; che tali analisi vengano eseguite da un soggetto indipendente e di provata serietà sotto il controllo e la supervisione di APPA; che il campionamento sia sufficientemente esteso in superficie e profondità; che i prelievi funzionali allo studio avvengano in ambiente confinato e che RFI subordini la realizzazione dell’opera all’esito dello studio.

Non possiamo aspettare ancora e non possiamo accettare che la città tutta sia sottoposta ad un pesante rischio sanitario.

Renata Attolini per Assemblea Provinciale di Sinistra Italiana