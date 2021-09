SINDACO RIVA DEL GARDA (TN) * PALACE HOTEL -REPLICA A PIFFER E BASSETTI: « TENERE A FRENO GLI IMPULSI BULIMICI DI CONSIGLI NON RICHIESTI E LEZIONI DI CORRETTEZZA NEI RAPPORTI PUBBLICO-PRIVATI »

In risposta a quanto apparso sul giornale ieri da parte di Piffer e Bassetti, vorrei puntualizzare che non c’è nulla da chiarire da parte dell’amministrazione comunale, chi vuole intendere intenda.

Reputo opportuno tenere a freno gli impulsi bulimici di consigli non richiesti e lezioni di correttezza nei rapporti pubblico-privati, che poi puntualmente vengono smentiti dai fatti che sono sotto gli occhi di tutti, facendo clamorosi scivoloni.

Ritengo invece che l’unico atteggiamento consono con il rispetto degli interessi pubblici sia proprio quello dell’amministrazione comunale. Essendo un argomento estremamente delicato credo che sia fondamentale la moderazione e la prudenza.

*

Cristina Santi

Sindaco Riva del Garda (Tn)