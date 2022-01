SINDACO PERINELLI * REPLICA A PACCHER: « VALDASTICO, L’EX PRESIDENTE DOVREBBE LEGGERE LA MOZIONE PRIMA DI PRENDERE POSIZIONI CONTRO UNA ESPRESSIONE DI UN CONSIGLIO COMUNALE »

20:09 - 22/01/2022

Il Consiglio comunale di Tenna non ha detto di no alla Valdastico. “L’ex Presidente del Consiglio regionale Paccher dovrebbe leggere la mozione prima di prendere posizioni contro una espressione di un Consiglio comunale”.

Apprendo che l’ex Presidente del Consiglio regionale, Roberto Paccher, ha preso una posizione personale sulla mozione del Consiglio comunale di Tenna, dando una propria sbagliata versione alla stampa. Innanzitutto va detto che la mozione in oggetto non è contro la Valdastico, come per altro specificato sia da maggioranza, sia da minoranza, ma chiede soluzioni concrete per la nostra valle, sfregiata da una arteria sempre più pericolosa, la SS47.

Personalmente, come ho avuto modo di dire insieme ad altri Sindaci della Valsugana al Presidente Fugatti, non ritengo che l’uscita della Valdastico a Rovereto Sud, da lui prospettata, sia una alternativa concreta a fronte di una autostrada già pressoché completata, la Pedemontana, che porta il traffico dell’area industriale del Veneto a Bassano e da lì, attraverso la Valsugana, senza alcun pedaggio, verso nord.

Pensando dunque alla Valdastico, occorre pensare a soluzioni che siano appetibili per gli autotrasportatori e non a ipotesi che allungano il percorso aumentando i costi. Non sono quindi contrario a priori al prolungamento della Valdastico, ma a un progetto che non salvaguarda il nostro territorio.

Per quanto mi riguarda, tutto quello che viene fatto per tutelare il turismo dei Laghi e la salute dei cittadini, è positivo. Proprio per questo ritengo che se l’ex Presidente Paccher avesse letto la mozione l’avrebbe probabilmente trovata condivisibile.

*

Marco Nicolo Perinelli

Sindaco di Tenna