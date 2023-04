SINDACO IANESELLI * REPLICA A MORANDUZZO E PACCHER: « AVANZINO PROPOSTE IN QUALITÀ DI CONSIGLIERI, GOVERNANO LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO »

17.30 - sabato 29 aprile 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Se a Moranduzzo e Paccher interessasse almeno un poco quel che può essere avvenuto alle “Albere”, avanzerebbero delle proposte concrete in qualità di consiglieri che governano la Provincia autonoma di Trento.

Tipo aumentare le risorse per la Polizia locale, o per le politiche giovanili o per i servizi sociali. Invece si limitano alla solita propaganda per le elezioni di ottobre, tra l’altro attribuendo al Sindaco le funzioni della Questura di Trento.

Conoscendo il loro modo di agire non sono sorpreso, ma resta un gran peccato.

*

Franco Ianeselli

Sindaco di Trento