SINDACO CASTEL CONDINO * “ ALBERGO DIFFUSO DEI CASTELLANI “: BAGOZZI, « LA PRESENTAZIONE ALLA STAMPA SABATO 15 MAGGIO, PRESSO LA LOCANDA CASTELLANI (ORE 10.30) »

Castel Condino, piccolo paese in provincia di Trento, nel Trentino sud occidentale nel nuovo ambito dell’Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio, si caratterizza per la sua vivacità creativa e la voglia di mantenere vive tradizioni, andando a valorizzare le sue tipicità e ricchezze. È in questo contesto che nasce il progetto dell’Albergo Diffuso, dopo un primo un anno sperimentale il 2020 caratterizzato dall’ondata pandemica, durante il quale sono comunque stati coinvolti i proprietari degli appartamenti per sensibilizzarli circa la possibilità che i loro edifici potessero diventare fonte di attività economiche integrative. Nonostante la situazione destabilizzante del Covid, il paese comunque ha voluto mettersi in gioco e credere in uno sviluppo turistico con una proposta ricettiva alternativa e del tutto nuova nel suo genere nel contesto della provincia di Trento: l’albergo diffuso.

Partendo con tre/quattro appartamenti ubicati nel circondario della Locanda dei Castellani che fungerà da cuore e motore dell’iniziativa per l’accoglienza e la ristorazione degli ospiti, il progetto è destinato a crescere. Abbiamo già altri appartamenti in corsa che ottenute le necessarie certificazioni entreranno nel progetto non appena saranno abilitati. E qui troviamo uno dei primi obiettivi raggiunti del progetto: la manutenzione, cura e sistemazione di case finora sfitte e disabitate che hanno ritrovato con il progetto la possibilità di riaprire le proprie porte, aprendole a turisti interessati ad una vacanza in sicurezza e immersi in una tranquillità d’altri tempi. Crediamo fortemente che questa specifica offerta turistica potrà avere maggior riscontro proprio per la situazione contingente che ci ritroviamo a vivere nella pandemia Covid. La vacanza in appartamento supportata però da un servizio di pulizia, ristorazione in appoggio dalla Locanda dei Castellani sarà il nostro punto di forza!

Dettagli e finalità dell’iniziativa saranno illustrati nell’incontro in programma- Sabato 15 maggio 2021 alle ore 10.30 presso la Locanda dei Castellani a Castel Condino.

*

Saranno presenti, tra gli altri, le autorità locali:

Roberto Failoni Assessore Provinciale all’Artigianato, commercio, promozione, Sport e Turismo

Tullio Serafini Presidente dell’Azienda Promozione Turistica Madonna di Campiglio

Stefano Bagozzi – Sindaco di Castel Condino

Andrea Tarolli – Presidente della Pro Loco di Castel Condino