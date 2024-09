SINDACATO GIORNALISTI TRENTINO ALTO ADIGE SÜDTIROL * ELEZIONI TRIENNIO 2024/2027: “ ROCCO CERONE RIELETTO SEGRETARIO, VICESEGRETARI BRIGITTA WILLEIT E PETER RIGHI”

20.26 - sabato 21 settembre 2024

Rocco Cerone, di Controcorrente, rieletto segretario regionale del Sindacato Giornalisti del Trentino Alto Adige Südtirol, vicesegretari i sudtirolesi Brigitta Willeit e Peter Righi.

Rocco Cerone, di Controcorrente, gruppo maggioritario che sostiene la segretaria generale Fnsi Alessandra Costante, rieletto segretario regionale del Sindacato Giornalisti del Trentino Alto Adige Südtirol Journalisten Gewerkschaft per il triennio 2024/2027.

Vicesegretari i sudtirolesi Brigitta Willeit del Dolomiten e Peter Righi, collaboratore dell’Ansa; tesoriera Gianna Zortea, giornalista di Trentino Marketing.

Il rinnovo delle cariche sociali da parte del consiglio direttivo riunito questa mattina a Bolzano, all’indomani delle elezioni che si sono svolte negli ultimi due giorni nei seggi di Trento e Bolzano.

Del consiglio direttivo fanno parte anche Ubaldo Cordellini del IlT Quotidiano, Alessia Galeotti di TV33, Chiara Marsilli collaboratrice, Francesca Olivetti di Alto Adige TV, presidente di Assostampa Bolzano, Heinrich Pernter, Dieter Seifert di Rai Südtirol, Paolo Silvestri, presidente di Assostampa Trento, Cinzia Toller, Tgr Rai Trento, Toni Visentini.

Il consiglio direttivo ha dato mandato al segretario regionale Rocco Cerone di continuare nell’attività di sindacato di servizio a favore dei colleghi nella tutela sindacale e legale, nell’approfondimento e lo studio dell’impatto dell’intelligenza artificiale sull’informazione e sul lavoro giornalistico e nel rafforzamento delle relazioni già buone con tutti gli organismi di categoria.

Per aumentare i servizi di prossimità ai colleghi, dal 1° ottobre 2024, l’ufficio del Sindacato Giornalisti sarà aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13.

///

Elezioni Consiglio Direttivo Sindacato Giornalisti, Assostampa Bolzano e Assostampa Trento, Probiviri, Revisori dei conti.

La commissione elettorale, presieduta da Johanna Woerndle e composta da Teresa Klotzner, Carmelo Salvo, Giuliano Tecilla, comunica i seguenti risultati per le elezioni del Sindacato Giornalisti del Trentino Alto Adige Südtirol Jounalisten Gewerkschaft: su 454 aventi diritto, hanno votato in 132.

A Bolzano per il Consiglio Direttivo, sono risultati eletti

Brigitta Willeit 38

Dieter Seifert 34

Alessia Galeotti 22

Toni Visentini 21

Heinrich Pernter 19

Peter Righi 1

Primi dei non eletti:

Paolo Gaiardelli, a pari merito con Toni Visentini con 21 preferenze, superato per anzianità di iscrizione al sindacato e per età anagrafica

Markus Larcher 15

Michele Bertorelle 1

A Trento,

Ubaldo Cordellini 30

Rocco Cerone 22

Cinzia Toller 22

Gianna Zortea 20

Chiara Marsilli 1

Primi dei non eletti:

Leonardo Pontalti 18, Paolo Silvestri 17, Monica Casata ed Antonella Carlin 1.

Completano il direttivo regionale i presidenti di Assostampa Bolzano Francesca Olivetti e di Assostampa Trento Paolo Silvestri.

(A Bolzano, gli altri componenti sono: Alessia Galeotti, Valentina Leone, Vittorio Savio Allegri, Carmelo Salvo; Heinrich Pernter;

a Trento gli altri eletti sono: Antonella Carlin, Nicola Filippi, Marzia Zamattio, Marika Caumo, Patrizia Orsingher)

Eletti inoltre Probiviri Professionali: Iris Garavelli, Mauro Keller, Ute Niederfriniger, Tristano Scarpetta, supplente Sandra Mattei:

Probiviri Collaboratori: Roberto Rinaldi, supplente Paolo Milani

Eletti infine Revisori dei Conti Professionali: Ulrike Stubenruss, Giuliano Tecilla, supplente Lorenzo Basso

Revisori dei Conti collaboratori: Udalrico Gottardi, supplente Francesca Witzmann