SINAPPE – SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO POLIZIA PENITENZIARIA * CARCERE DI CUNEO: «RIVOLTE, AGGRESSIONI E TENTATIVI DI SUICIDIO»

12.54 - lunedì 15 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Momenti di altissima tensione si sono registrati presso la Casa Circondariale di Cuneo, dove una rivolta ha generato aggressioni agli agenti, risse tra detenuti e perfino tentativi di suicidio. Una situazione che evidenzia il livello critico raggiunto dal sistema penitenziario, incapace di garantire ordine e sicurezza in maniera stabile.

Il Segretario Generale del Si.N.A.P.Pe, Dott. Roberto Santini, osserva: «Non è più sostenibile che istituti già al collasso debbano affrontare simili emergenze senza strumenti né personale. Chiediamo interventi immediati sul fronte dell’organizzazione interna, del potenziamento delle dotazioni e del sostegno psicologico sia ai detenuti che al personale».

Si.N.A.P.Pe (Sindacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria)