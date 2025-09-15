Popular tags:
SINAPPE – SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO POLIZIA PENITENZIARIA * CARCERE DI CUNEO: «RIVOLTE, AGGRESSIONI E TENTATIVI DI SUICIDIO»

12.54 - lunedì 15 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

Momenti di altissima tensione si sono registrati presso la Casa Circondariale di Cuneo, dove una rivolta ha generato aggressioni agli agenti, risse tra detenuti e perfino tentativi di suicidio. Una situazione che evidenzia il livello critico raggiunto dal sistema penitenziario, incapace di garantire ordine e sicurezza in maniera stabile.

Il Segretario Generale del Si.N.A.P.Pe, Dott. Roberto Santini, osserva: «Non è più sostenibile che istituti già al collasso debbano affrontare simili emergenze senza strumenti né personale. Chiediamo interventi immediati sul fronte dell’organizzazione interna, del potenziamento delle dotazioni e del sostegno psicologico sia ai detenuti che al personale».

*
Si.N.A.P.Pe (Sindacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria)

