SINAPPE – POLIZIA PENITENZIARIA * ROMA – ISTITUTO PENALE MINORENNI: “ DENUNCIAMO I GRAVI EPISODI DI VIOLENZA DELLA NOTTE SCORSA, L’APPELLO AL MINISTRO NORDIO”

20.25 - domenica 8 settembre 2024

Il Sindacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria (Si.N.A.P.Pe) denuncia con forza i gravi episodi di violenza avvenuti la scorsa notte presso l’Istituto Penale per Minorenni (IPM) di Roma. Due celle sono state incendiate e due telecamere della palazzina distrutte, in un contesto di tensione crescente che ha visto, purtroppo, il ferimento di un altro agente della Polizia Penitenziaria.

Questi fatti si inseriscono in una preoccupante spirale di violenza che, da tempo, mette a dura prova la sicurezza e l’incolumità del personale di Polizia Penitenziaria all’interno degli IPM. La gestione dei cosiddetti “giovani adulti” continua a rappresentare una sfida insormontabile per un sistema penitenziario minorile sempre più fragile e disorganizzato, e la mancanza di interventi adeguati mette in pericolo il personale che, giorno dopo giorno, si trova a operare in condizioni estreme e senza tutele sufficienti.

«I fatti di questa notte sono l’ennesimo campanello d’allarme di una situazione ormai fuori controllo – dichiara il Segretario Generale, Dott. Roberto Santini. – La Polizia Penitenziaria è lasciata sola a gestire episodi di violenza, con strumenti del tutto inadeguati. È necessario un intervento immediato e strutturale per garantire sicurezza e dignità a tutti gli operatori del settore. Continuare in questo modo significa esporre i nostri colleghi a rischi inaccettabili e compromettere l’intera gestione degli istituti minorili».

Anche Ciro Di Domenico, Segretario Regionale del Lazio, si unisce al grido d’allarme: «Le condizioni in cui operano gli agenti all’interno dell’IPM di Roma sono insostenibili.

Episodi di violenza, tensioni quotidiane e un sistema che non funziona sono ormai la realtà di chi lavora in queste strutture. Chiediamo un intervento immediato per migliorare le condizioni di sicurezza e garantire maggiore tutela per il personale».

APPELLO AL MINISTRO NORDIO E AL SOTTOSEGRETARIO OSTELLARI

«Non possiamo continuare a pensare che la rimozione del Comandante o del Direttore sia la soluzione – aggiunge il Segretario Generale Santini. – Spesso il problema è radicato in scelte gestionali del passato che si sono rivelate inefficaci. Trattare i “nuovi giovani adulti” come fossero minorenni è uno dei più grandi errori. È necessario un cambiamento, a partire dal regime detentivo, che deve essere adattato a un livello di sicurezza maggiore.

Solo così potremo garantire una gestione più sicura e adeguata di questi detenuti, proteggendo sia il personale che la struttura stessa. Rivolgiamo un appello al Ministro Nordio e al Sottosegretario Andrea Ostellari affinché intervengano con urgenza per mettere in sicurezza gli istituti e garantire un futuro dignitoso alla Polizia Penitenziaria».

*

Si.N.A.P.Pe (Sindacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria)