SILVIO BERLUSCONI * ELEZIONI: « SIAMO I SOLI A PORTARE AVANTI CON COERENZA I VALORI CRISTIANI POPOLARI »

20.34 - venerdì 19 agosto 2022

Il testo seguente è tratto integralmente da un link social (Facebook, collegato al sito personale del Presidente Berlusconi) ricevuto in redazione da Agenzia Opinione –

Ringrazio Carlo Giovanardi, che è stato un ottimo ministro del mio governo, e le numerose associazioni cattoliche che oggi hanno ufficialmente invitato a votare per Forza Italia – Partito popolare europeo, indicando il nostro come il movimento politico che porta avanti con coerenza i valori cristiani e popolari, l’unico che ha tenuto sempre il punto su temi eticamente sensibili come per esempio quello della droga.

Grazie anche al sostegno e al contributo di Popolari Liberali, Democrazia e Sussidiarietà, dei Liberal democratici italiani, di Unione cristiana, Convergenza cristiana, Futura, Famiglie numerose cattoliche e Unione Cattolica potremo dare ulteriore forza alla nostra azione politica.