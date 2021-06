SILVELOX GROUP SPA * “ CONTAMINAZIONI NATURALI ”: « SIGLATA LA COLLABORAZIONE CON IL MUSEO DI ARTE CONTEMPORANEA ARTESELLA, È RIVOLTA AL MONDO DEGLI ARCHITETTI »

“Contaminazioni naturali” è il progetto con cui Silvelox sigla un importante accordo di partnership con il museo di arte contemporanea ArteSella, programma con cui l’azienda intende invitare oltre 100.000 professionisti principalmente del mondo dell’architettura e della progettazione urbana alla visita ad ArteSella e contestualmente al “factory showroom Silvelox”.

Una partnership strategica rivolta al mondo degli architetti che rafforza il brand Silvelox come punto di riferimento del design delle porte di pregio da garage e d’ingresso e lo unisce ad un punto di riferimento artistico internazionale come Artesella.

Il progetto “Contaminazioni naturali” dichiara Silvano Lamberti – presidente di Silvelox Group SpA, “…vuole rafforzare il legame del nostro gruppo industriale con il territorio Trentino e della Valsugana con una campagna di comunicazione rivolta agli architetti e operatori del settore “casa” che prevede l’invito alla visita al museo offerta dall’azienda e la possibilità di visitare anche la nuova “factory showroom Silvelox” appena ultimata e che si distingue per essere la più grande esposizione del settore in Italia”.

Per il presidente di ArteSella, Giacomo Bianchi “…questo progetto rappresenta l’incontro tra arte e design e si coniuga perfettamente nella filosofia del nostro progetto artistico di valorizzare la natura nelle sue forme trasformandole in opera d’arte cosi come Silvelox partendo dalla materia prima che è il legno lo trasforma in sistemi di chiusura unici al mondo”.

L’investimento in questo progetto da parte di Silvelox sarà importante e si protrarrà per 30 mesi andando a invitare i professionisti delle costruzioni promuovendo il territorio Trentino e la sua eccellenza in termini culturali che è Artesella ed invitando gli stessi a visionare i prodotti Silvelox.

Il progetto avrà un calendario a step: a partire dal mese di luglio saranno invitati oltre 50.000 professionisti partendo dal Nord Italia; a settembre 2021 altri 30.000 professionisti del Centro e Sud Italia e dal 2022 altri 20.000 professionisti sui mercati esteri come Svizzera, Austria, Germania, Spagna e paesi dell’Est Europa.

L’invito è cartaceo ed è composto da un folder di presentazione di Artesella (realizzato in collaborazione con l’azienda di promozione turistica della Valsugana), da un voucher omaggio valido per l’ingresso gratuito al museo e dalle indicazioni per organizzare la visita al “factory showroom Silvelox” in cui visionare in un unico spazio espositivo oltre 100 modelli di chiusure di pregio.

Artesella da più di trent’anni rappresenta il luogo dove arte, musica, danza e altre espressioni della creatività umana si fondono, dando vita ad un dialogo unico tra l’ingegno dell’uomo e il mondo naturale. Il museo si estende nei boschi della Val di Sella a 5 km dalla sede di Silvelox e le sue opere prodotte da artisti internazionali quest’anno sono presenti anche nei padiglioni della Biennale di Venezia.

Silvelox è il brand delle porte di design che da 60 anni identifica soluzioni di eccellenza per la realizzazione di combinazioni di porte per garage, porte d’ingresso blindate di pregio e degli elementi di collegamento in risposta a diversi stili architettonici. La cura e l’attenzione dell’azienda per i propri prodotti hanno trasformato il concetto di porta in un elemento evoluto e tecnologico che diventa protagonista del progetto di costruzione.

“Silvelox Group” comprende oltre al marchio Silvelox design door che firma le porte per garage, porte d’ingresso blindate di pregio, sistemi di architettura e portoni ad ante Historico anche i marchi “Seip residential door” e “Seip professional door” leader per la produzione di portoni sezionali per il residenziale e sistemi innovativi di chiusura industriali.

Contaminazioni naturali non è solo una partnership tra i brand Silvelox e ArteSella ma un progetto che intende sia stimolare la creatività di progettisti e architetti che valorizzare il patrimonio architettonico italiano.