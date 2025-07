SETTIMANALE “OGGI“ * «FRANCESCO ARCA ED ELISABETTA GREGORACI, LE FOTO DELLA LORO ATTRAZIONE FATALE / CAN YAMAN “AMO SARA E LE CHIEDERÒ DI SPOSARMI“»

12.40 - mercoledì 23 luglio 2025

EMANUELE FILIBERTO DI SAVOIA A «OGGI»: «A MOSCA HO FATTO DA PADRINO ALL’ULTIMA DISCENDENTE DEGLI ZAR»

«Andare a Mosca per questo battesimo reale è stato un passaggio suggestivo, quasi una restituzione simbolica dell’affetto che i Romanov avevano per la mia famiglia e per l’Italia», spiega Emanuele Filiberto di Savoia in un’intervista al settimanale OGGI in edicola da domani. La bambina è la principessina Kira Leonida, figlia del granduca George Mikhailovich Romanov, discendente della famiglia imperiale russa, e della moglie italiana Rebecca Bettarini.

Come documentano le foto pubblicate su OGGI, il nipote dell’ultimo re d’Italia ha partecipato alla cerimonia accompagnato dal suo nuovo amore Adriana Abascal e dice: «I legami tra la dinastia Romanov e i Savoia sono forti. La mia bisnonna, la regina Elena, era cresciuta alla corte dello zar di cui era cognata. Nel 1908, dopo il terribile terremoto di Messina, lo zar Nicola II diede ordine alla flotta russa, in rada nel porto di Augusta per delle esercitazioni, di trasferirsi immediatamente a Messina insieme con le autorità italiane per prestare soccorso alla popolazione, stremata dagli effetti devastanti del sisma. Il gesto è ancora oggi ricordato con affetto e riconoscenza nella città siciliana». E alla domanda su cosa pensi del presidente Putin il principe risponde: «Credo che in Russia il richiamo alla tradizione sia parte integrante del discorso politico e culturale. Il presidente Putin ha sicuramente voluto attingere a quei simboli, a volte anche con intenzioni strategiche. Ma i Romanov rappresentano qualcosa di molto più profondo».

CAN YAMAN A «OGGI»: «AMO SARA E LE CHIEDERO’ DI SPOSARMI

«Sono innamorato e le chiederò la mano». Lo scrive Can Yaman a OGGI in edicola da domani. L’attore turco, che a dicembre sarà Sandokan nella serie evento di Rai 1, da qualche mese è legato alla deejay 31enne Sara Bluma e ha dichiarato al settimanale che per lui questa è una storia importante: « Visto che arrivano degli insulti pesanti, volevo chiarire», spiega a OGGI. «Così non si alimentano ancora di più delle cattiverie e delle violenze nei confronti di una donna». La coppia è quindi partita per una vacanza in Turchia, a Bodrum e Istanbul, dove vive la famiglia dell’attore.

FRANCESCO ARCA ED ELISABETTA GREGORACI: SU «OGGI» LE FOTO DELLA LORO ATTRAZIONE FATALE

Elisabetta Gregoraci, ex di Flavio Briatore, e Francesco Arca, dal 2014 legato a Irene Capuano, a Pantelleria hanno noleggiato una barca assieme ad amici e al largo si sono lasciati andare a tenerezze impreviste, come mostrano le foto pubblicate da OGGI nel numero in edicola da domani. Lei gli spalma la crema sulla schiena, lui la ringrazia con un bacio sul collo, poi il bagno insieme e un continuo cercarsi con lo sguardo. Solo la sbandata di una giornata al mare?

FAUSTO LEALI A «OGGI»: «VI DICO IO CHI ERANO I BEATLES»

«I Beatles? Non si atteggiavano a divi. Non vivevano blindati come le rockstar contemporanee», racconta Fausto Leali a OGGI, in edicola da domani, in un’intervista in cui condivide aneddoti e riflessioni sulla sua carriera musicale, iniziata quando aveva appena 14 anni e continuata con tante collaborazioni anche con i grandi della musica italiana, da Mina a Francesco De Gregori. Il cantante può parlare dei Beatles perché nel 1965 con i Novelty accompagnò il mitico gruppo nelle tre date italiane del loro storico tour in Italia. «Da giovani si è incoscienti. Certo, ci rendevamo conto di trovarci davanti a figure leggendarie. Però affrontavamo il fatto con leggerezza. Pensi che ho una sola foto con i Favolosi Quattro».