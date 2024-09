SETTIMANALE “GIALLO”: FAMIGLIA YARA GAMBIRASIO: «NEL FILM SU BOSSETTI SI SENTONO I NOSTRI PIANTI, ORA DENUNCIAMO»

10.00 - mercoledì 25 settembre 2024

ESCLUSIVA SETTIMANALE GIALLO: LA FAMIGLIA DI YARA GAMBIRASIO: “NEL FILM SU BOSSETTI SI SENTONO I NOSTRI PIANTI. ORA DENUNCIAMO”

“Amore, sono la mamma, deve sei?”. Questo è uno dei tanti messaggi che Maura Panarese, la mamma di Yara, lasciò sulla segreteria telefonica del suo telefonino quando la ragazzina di 13 anni sparì, la sera del 26 novebre 2010. Nei giorni seguenti, il telefono della famiglia Gambirasio venne messo sotto controllo, ma non ne uscì nulla, se non i pianti disperati dei genitori. Quegli stessi pianti che sono stati mandati in onda nella docuserie di Netflix “Il caso Yara, oltre ogni ragionevole dubbio”. Ora i legali dei Gambirasio, Andrea Pezzotta ed Enrico Pelillo, dicono a settimanale Giallo, Cairo editore: «Siamo indignati. Faremo un esposto al garante della Privacy: c’è stata un’incursione nella vita di questi genitori senza che ci fosse una reale necessità e senza chiedere alcuna autorizzazione». Le intercettazioni, infatti, non erano agli atti dell’inchiesta perché assolutamente inutili. Non è escluso che anche la Procura apra un fascicolo sul caso.

ESCLUSIVA SETTIMANALE GIALLO: IL MISTERO DI VIA POMA, IN UFFICIO CON SIMONETTA C’ERA UN GIOVANE MAI INTERROGATO

Dopo aver rivelato che sono stati ritrovati nuovi documenti, 34 anni dopo il delitto di Simonetta Cesaroni, settimanale Giallo (Cairo editore) ha scoperto un altro particolare incredibile: nell’ufficio di via Poma 2 c’era un giovane di 28 anni assunto con un contratto estivo proprio nello stesso periodo in cui lavorava lì Simonetta. Nessuno degli altri dipendenti parlò mai della sua presenza lì, negli uffici dell’Associazione italiana alberghi per la gioventù. Ma il ragazzo compare nei nuovi documenti, fatti sparire subito dopo il delitto e ritrovati solo ora. L’uomo oggi ha 62 anni, ed è affetto da problemi mentali. Gli inquirenti vogliono archiviare l’inchiesta proprio ora, ma la famiglia chiede che il suo Dna venga comparato con quelli trovati sulla scena del crimine.