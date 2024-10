SERRACCHIANI (PD) * MANOVRA: «MELONI SPENDE UN MILIARDO PER I CENTRI IN ALBANIA, INVECE DI ABBATTERE LE LISTE DI ATTESA»

16.16 - lunedì 14 ottobre 2024

Manovra: Serracchiani (Pd), Meloni spende 1 mld per centri Albania e taglia sanità. “Per gli italiani la salute è il bene più prezioso e per questo sono preoccupati per i tagli alla sanità del governo Meloni. Ma soprattutto non capiscono perché la presidente Meloni abbia preferito spendere quasi un miliardo per i centri migranti in Albania invece di abbattere le liste d’attese e assumere medici e infermieri. E su questo il Partito democratico continuerà a incalzarla”.

Così Debora Serracchiani, responsabile Giustizia nella Segreteria nazionale del Pd.