SERRACCHIANI (PD) * LIGURIA: «SICUREZZA E CABINA REGIA INTERISTITUZIONALE, DA SINDACO BUCCI ARROGANZA E ZERO PROPOSTE»

14.24 - domenica 20 ottobre 2024

Liguria: Serracchiani (Pd), da Bucci arroganza e zero proposte. “Sembra incredibile ma il sindaco Bucci, oltre a ritenersi un esperto di ponti, ora pensa anche di saperne di più dell’ex Capo della Polizia, Franco Gabrielli, scagliandosi contro di lui in tema di sicurezza e sulla cabina di regia interistituzionale. Proposte zero, arroganza tanta”.

Lo dichiara Debora Serracchiani della Segreteria nazionale del Pd.