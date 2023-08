SERGIO DIVINA * MEETING DI RIMINI – : INCONTRO BANDECCHI (SINDACO TERNI) « MI HA ATTRIBUITO CON DELEGA NOTARILE PIENI POTERI PER RAPPRESENTARE “ALTERNATIVA POPOLARE” (PARTITO ISCRITTO AL PPE IN EUROPA) » (VIDEO)

06.19 - martedì 22 agosto 2023

Ieri ho incontrato il Sindaco di Terni Stefano Bandecchi a Rimini nel corso del Meeting che annualmente si svolge nella città romagnola. Con Bandecchi ho ha discusso a tutto campo , dalla situazione nazionale alle vicende internazionali concordano sulla grave crisi politica che sta correndo il nostro Paese.

L’astensionismo in continua crescita dimostra la disaffezione dei cittadini verso la classe dirigente politica che li sta amministrando. La credibilità delle e nelle persone può riportare i cittadini a fidarsi del sistema politico. Questo è quanto ha dimostrato Bandecchi sfidando a Terni i due blocchi, Cdx e Csx uscendone vincitore.

La credibilità della persona ha prevalso sul sistema partitico del bipolarismo ormai superato. Il Sindaco di Terni confida che Divina a Trento potrebbe ripetere quel successo che tanto ha sconquassato il panorama politico nazionale.

In quei padiglioni del Meeting ha così attribuito a Divina, con delega notarile, i pieni poteri di rappresentanza di Alternativa Popolare (partito iscritto al PPE in Europa) per le prossime elezioni provinciali in Trentino.

Sergio Divina

Candidato Presidente Provincia autonoma Trento – elezioni amministrative ottobre 2023

