SERENDIPITY EVENTI * “ FESTIVAL CONFLUENZE “: « NELLA VALLE DEI LAGHI DAL 6 AL 8 AGOSTO, CAMMINI LENTI – DEGUSTAZIONI VINO E OLIO – TREKKING ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO »

Il Confluenze Festival arriva in Valle dei Laghi il 6, il 7 e l’8 agosto e si inserisce in un territorio che da sempre è deputato all’ospitalità, ricco di bellezze naturali e tradizioni culturali. La Valle dei Laghi, a metà strada tra il Lago di Garda e la Città di Trento, diventa ora sempre più protagonista in un contesto attento all’ambiente, in senso naturale ma anche in senso culturale e di comunità.

Si tratta di luoghi che da anni puntano su un’agricoltura biologica e biodinamica e propongono un turismo responsabile, sostenibile e consapevole. Un turismo che non passa in un luogo guardandolo, ma propone un’immersione in un territorio da vivere, con una lentezza che consente di staccarsi dalla frenesia e di cogliere i dettagli, conoscendo e riconoscendo ciò che si incontra.

La tre giorni ideata da Cinzia Zandonai e promossa dal Biodistretto Valle dei Laghi presenta un ricco programma, con proposte per tutti i gusti e per tutte le età: incontri con viaggiatori responsabili, presentazione di cammini lenti, degustazioni di vino e olio, trekking alla scoperta del territorio, progetti di ecosostenibilità e appuntamenti per i bambini.

Il programma completo è consultabile anche a questo link: https://www.serendipityeventi.net/ – link al video : https://fb.watch/73PxVKilkN/

Tutti gli eventi si terranno all’aperto, nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza sanitaria.