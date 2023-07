SENTENZA “PERFIDO”: FUGATTI, « FIDUCIA NELLA MAGISTRATURA E NELLE FORZE DELL’ORDINE, NON ABBASSARE LA GUARDIA » (PDF SENTENZA)

17.49 - giovedì 27 luglio 2023

Non possiamo permetterci di abbassare la guardia. Sentenza Perfido. Fugatti: fiducia nella magistratura e nelle forze dell’ordine.

Le condanne agli imputati al processo Perfido registrano anche il commento del presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti che, a nome della Giunta, rinnova la fiducia nell’operato della magistratura e delle forze dell’ordine. “Il loro lavoro è importantissimo per garantire la “salute” del tessuto economico e sociale del Trentino – commenta Fugatti—.

Nessuno può considerarsi immune, a maggior ragione in un mondo globalizzato e per una terra “prospera” come la nostra gli appetiti finiscono con l’accrescere i rischi di infiltrazioni sempre più sofisticate e subdole, ma va da sé che è l’intera nostra comunità che è chiamata a non abbassare mai la guardia e a coltivare i valori dell’onestà e della correttezza che hanno contraddistinto la nostra storia”.