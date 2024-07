SEN. UNTERBERGER – SPAGNOLLI – PATTON – DURNWALDER (AUTONOMIE) * TRENTINO: «AGGRESSIONE ORSO, RIVEDERE DIRETTIVA HABITAT»

15.21 - martedì 16 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“Non si tratta di punire o di vendicare, ma di tutelare quella pubblica incolumità che oggi, in alcune zone del Trentino e dell’Alto Adige, purtroppo non sempre è garantita.” Così in una nota i senatori del Gruppo per le Autonomie, Julia Unterberger, Luigi Spagnolli, Pietro Patton e Meinhard Durnwalder.

“A Naroncolo ci sono vigneti e c’è una carrareccia usata dai contadini per andarci e dai turisti per passeggiare.

È evidente che una strada del genere non può essere considerata l’habitat dell’orso, ma lo diventa nel momento in cui i grandi predatori sono cresciuti di numero e si spingono sempre più nelle zone abitate e frequentate dagli uomini.

Si è rotto cioè un equilibrio ed è per questo che da un lato occorre modificare la direttiva Habitat e dall’altro applicare le norme già esistenti, che impongono la cattura e la soppressione degli animali pericolosi. Va allora superato questo pregiudizio e una visione troppo spesso sganciata dalla realtà. E questo non solo nell’interesse delle persone, dei bestiami e dell’agricoltura, ma anche delle stesse specie protette, puntando a ripristinare quella convivenza armonica purtroppo incrinatasi e con conseguenze sempre più drammatiche.”

*

Foto archivio