SEN TURCO (M5S) * BALNEARI: «SPIAGGE VUOTE E PREZZI ALLE STELLE, IL GOVERNO IGNORA IL NODO CONCESSIONI»

10.07 - domenica 10 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

“L’estate 2025 sarà ricordata come una delle più care e meno frequentate degli ultimi anni per il turismo balneare italiano. Ombrelloni e lettini arrivano a costare fino a 90–120 euro al giorno in Sardegna, Salento e Versilia, con punte di oltre 900 euro negli stabilimenti di lusso. Un salasso che sta svuotando le spiagge nei giorni feriali, con cali di presenze fino al 30%. Di fronte a questa situazione, la ministra Santanchè si limita a dire che “in Italia si paga meno che in Grecia o in Spagna”.

Ma i dati dimostrano il contrario: nelle Baleari e nelle isole greche i prezzi medi per due lettini e un ombrellone oscillano tra i 12 e i 20 euro, ben al di sotto di molte località italiane. Il vero problema è strutturale: il sistema delle concessioni balneari in Italia è bloccato da decenni, dominato da proroghe automatiche che impediscono la concorrenza e mantengono i canoni demaniali a livelli irrisori, spesso inferiori all’1% degli incassi reali. In assenza di gare pubbliche trasparenti, i concessionari possono aumentare le tariffe senza reali limiti, penalizzando famiglie e turisti e riducendo l’accesso al mare, mentre le spiagge libere restano poche e prive di servizi.

Come Movimento 5 Stelle chiediamo che il Governo apra subito il mercato delle concessioni balneari, in linea con la direttiva europea, garantendo gare competitive, canoni equi e un numero adeguato di spiagge libere e attrezzate. Inoltre, proponiamo che i listini prezzi degli stabilimenti siano commisurati ai canoni di concessione, introducendo un rapporto massimo tra quanto si paga allo Stato e quanto si chiede ai cittadini.

Non è accettabile che chi versa poche centinaia o migliaia di euro l’anno di canone possa imporre tariffe giornaliere da capogiro. Solo così si potrà fermare la spirale dei rincari e restituire il mare a tutti i cittadini. Non possiamo accettare che il litorale italiano diventi un lusso per pochi e una cartolina vuota per tutti gli altri. Il Governo Meloni si assuma le sue responsabilità e smetta di nascondere il problema dietro dichiarazioni infondate”.

Lo dichiara il senatore Mario Turco, vicepresidente del M5S e coordinatore del Comitato pentastellato Economia, Lavoro, Impresa.