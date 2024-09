SEN. TESTOR (LEGA) * MIGRANTI: «SALVINI HA GARANTITO LA SICUREZZA DEL PAESE, NON SI CAPISCE PERCHÉ DEBBA RISCHIARE LA GALERA»

12.00 - giovedì 12 settembre 2024

Migranti: Testor (Lega), Salvini ha garantito sicurezza Paese, non si capisce perché rischia galera. “Un processo politico voluto dalla sinistra vede imputato Matteo Salvini per aver fermato gli sbarchi da ministro dell’Interno. Questo sabato verrà annunciata la richiesta dei PM per la vicenda OpenArms, per la quale il vicepremier della Lega rischia una condanna fino a quindici anni di carcere.

Un caso unico nella storia e nella democrazia che penalizza non solo Salvini e il Carroccio ma tutti gli italiani che con il loro voto democratico gli diedero mandato di fermare l’immigrazione clandestina e difendere i confini nazionali. E lo ha fatto, ha garantito la sicurezza del Paese. Non si capisce, quindi, perché debba rischiare la galera”.

Così in una nota la senatrice della Lega Elena Testor.