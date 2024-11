SEN. TESTOR (LEGA) * DL FISCO: «OK AL SENATO, GRANDE ATTENZIONE AI TERRITORI»

16.12 - giovedì 28 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Dl Fisco, Testor (Lega): ok al Senato, grande attenzione ai territori. “Approvato al Senato il decreto Fisco, che ci ha visto impegnati in un lavoro attento alle esigenze del Paese e anche dei singoli territori. Esprimo soddisfazione in particolare per l’approvazione del nostro emendamento in tema di enti territoriali, attraverso il quale vengono allineati alla disciplina dei beni demaniali quelli appartenenti al Comun General de Fascia: beni che rappresentano il patrimonio storico, artistico e culturale dei cittadini.

Un risultato importante per il valore che l’ente ricopre per la comunità ladina. Per la Lega è sempre fondamentale l’attenzione alle esigenze dei territori, avanti dunque verso l’approvazione definitiva nell’ottica del pragmatismo e del buonsenso”. Così la senatrice trentina Elena Testor, segretario della Lega in commissione Bilancio e relatrice del dl Fisco, a margine dell’approvazione del provvedimento.