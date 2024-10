SEN. TESTOR (LEGA) * DDL MONTAGNA: «BENE EMENDAMENTO CONTENIMENTO PRESENZA DEI LUPI, PER TUTELARE ECONOMIA TERRITORI»

11.14 - giovedì 31 ottobre 2024

Montagna, Testor (Lega): bene ok emendamento per contenimento presenza dei lupi, tutelare economia territori. Esprimiamo soddisfazione per l’approvazione a larga maggioranza, con il parere positivo del governo, a un emendamento al ddl Montagna per il contenimento della presenza dei lupi. La norma, presentata dal collega del gruppo Per le Autonomie Meinhard Durnwalder e sottoscritta da tutto il gruppo parlamentare della Lega, introduce per la prima volta nella legislazione italiana la possibilità di effettuare prelievi dei lupi in misura tale da non pregiudicare lo stato di conservazione della specie, ma utile alla gestione di una presenza sempre più invasiva.

Parliamo di una normativa già adottata in Francia, con il via libera della Commissione europea e in linea con la direttiva Habitat. Auspichiamo si vada avanti verso l’approvazione definitiva alla Camera: numerose sono infatti le sollecitazioni da parte degli allevatori delle zone montane, dal momento che l’eccessiva presenza di tali predatori può compromettere la sopravvivenza delle attività. La Lega da sempre condivide tali preoccupazioni e si batte per affermare il principio per cui la convivenza con certe specie animali, non può causare danni economici e sociali alla popolazione”.

Così la senatrice trentina della Lega Elena Testor.