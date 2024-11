SEN. TESTOR (LEGA) * CECCHETTIN: «SOLIDALI CON VALDITARA, DA SINISTRA STRUMENTALIZZAZIONI»

14.32 - martedì 19 novembre 2024

Cecchettin, Testor (Lega): solidali con Valditara, da sinistra strumentalizzazioni. “Siamo solidali con il ministro Valditara per i vergognosi attacchi ricevuti. Femminismo sì, ma a targhe alterne a sinistra, dove si finge di non vedere come trattano le donne in alcune culture mentre si strumentalizza persino la tragedia di Giulia Cecchettin per fare polemica.

Non vorremmo si arrivasse allo sciacallaggio, perché così faremmo un passo indietro rispetto agli sforzi fatti in questi anni per tutelare le donne, dal Codice rosso fino alle battaglie che abbiamo portato avanti affinché in Italia non siano importate culture che prevedono un’idea malsana della donna”. Così la senatrice della Lega Elena Testor, capogruppo in commissione d’inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere.