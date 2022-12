SEN. TESTOR (LEGA) * A22 – AUTOSTRADA DEL BRENNERO: « IN ARRIVO 7,5 MLD DI INVESTIMENTI, GRATI A SALVINI PER L’IMPEGNO »

18.06 - martedì 06 dicembre 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

A22: Testor (Lega), in arrivo 7,5 mld. Grati a Salvini per impegno arteria vitale per Trento. Sono in arrivo circa 7,5 miliardi di investimenti col parere favorevole alla proposta di finanza di progetto formulato dalla società Autostrada del Brennero per l’affidamento in concessione dell’arteria che è vitale soprattutto per Trento e Bolzano. Non possiamo che essere grati al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini che sta dimostrando, con i fatti, massima attenzione per un’opera di importanza strategica per il Trentino – lto Adige”.

Così la senatrice della Lega Elena Testor, Segretario commissione Programmazione economica e Bilancio a Palazzo Madama.