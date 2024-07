SEN. TESTOR E ON. CATTOI (LEGA) * ORSA KJ1: «GLI ESPERTI DA DIVANO ATTACCANO FUGATTI? LA SICUREZZA DEI TRENTINI NON È UN GIOCO»

15.46 - martedì 30 luglio 2024

Dai salotti di città leggo irresponsabili dichiarazioni di condanna per la decisione della Provincia Autonoma di Trento di procedere alla rimozione dell’orsa che ha attaccato e ferito il turista francese nei pressi di Dro. Qui i casi sono due: o si fa finta di non capire la situazione in cui sono costretti a vivere i trentini e i turisti che visitano le nostre valli, oppure si vuole colpire politicamente una giunta che ha il solo obiettivo di garantire sicurezza ed equilibrio ambientale. Resto basita di fronte a tanta superficialità e arroganza verso chi opera a tutela della comunità. La sicurezza dei cittadini è una priorità indiscutibile e, in questo contesto.

Le misure adottate mirano a ristabilire un equilibrio tra la conservazione della fauna selvatica e la tutela della vita umana. Sottolineiamo che l’abbattimento di orsi problematici è una decisione difficile, ma necessaria. La sicurezza e il benessere della nostra comunità dipendono anche dalla nostra capacità di affrontare con responsabilità e pragmatismo le sfide legate alla gestione della fauna selvatica visto che siamo arrivati ad avere quasi un centinaio di orsi in più rispetto alla capacità del nostro territorio. Pertanto, ribadiamo il nostro sostegno al Presidente Maurizio Fugatti e lo incoraggiamo a proseguire nel suo impegno per la sicurezza dei cittadini e la tutela dell’ambiente.

Lo dichiarano la deputata della Lega Vanessa Cattoi e la senatrice della Lega Elena Testor.

