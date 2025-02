SEN. SALVINI (LEGA) * FISCO: «SERVE LA ROTTAMAZIONE DI TUTTE LE CARTELLE ESATTORIALI, PER AIUTARE MILIONI DI ITALIANI ONESTI IN DIFFICOLTÀ»

09.22 - domenica 9 febbraio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

FISCO, SALVINI: “SERVE LA ROTTAMAZIONE DI TUTTE LE CARTELLE ESATTORIALI”

“Pace Fiscale e rottamazione di tutte le cartelle esattoriali: 120 rate tutte uguali in dieci anni, senza sanzioni e interessi, per aiutare milioni di italiani onesti in difficoltà”. Così Matteo Salvini, tornato in Italia dopo l’evento dei Patrioti di ieri a Madrid, ribadisce le proposte della Lega. Nelle prossime ore Salvini si confronterà con i responsabili economici del partito e gli altri dirigenti. L’obiettivo è affinare il percorso del provvedimento che è coerente con il programma elettorale del centrodestra.