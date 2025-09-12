SEN. RENZI (TELEGRAM) * «SONO TORNATO A MILANO, CAPITALE ECONOMICA DEL PAESE / PRIMA SONO STATO CON STEFANELLI E BOZZA A “IL TEMPO DELLE DONNE“»

20.34 - venerdì 12 settembre 2025
Sono tornato a Milano, capitale economica del Paese.
Prima sono stato con Barbara Stefanelli e Claudio Bozza a Il Tempo delle Donne, organizzato dal Corriere della Sera in Triennale.
Qui il video completo su YouTube https://youtu.be/OK-3Yvl2d3c?si=nBDDjD_eOE8kaMgF
Qui il reel https://www.instagram.com/reel/DOgtvajAnZK/?igsh=Znl5MzNuOXNrdWV0
E poi alla Festa de L’Unità con Marco Castelnuovo e Cristina Tajani.
Tranquilli: Cristina non è parente.
Domani su YouTube sarà disponibile il video completo.
Intanto qui un assaggio: https://www.instagram.com/reel/DOgulyrCHG2/?igsh=MXBtbXViaHkwenkzZg==
Categoria news:OPINIONEWS ITALIA