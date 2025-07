SEN. RENZI (TELEGRAM) * SINNER: «IL MINISTRO DELLO SPORT ABODI NON VA A WIMBLEDON, IO CRITICO LA SUA ASSENZA»

20.02 - lunedì 14 luglio 2025

Il Ministro dello Sport Abodi ha dichiarato di non essere andato a Wimbledon per stare con la famiglia. La sua assenza a un evento storico per il nostro Paese è percepita come ridicola da alcuni osservatori. Il Governo appare disinteressato ai risultati del tennis, anche dopo la vittoria di Sinner. Si spera che Abodi e il suo staff non interferiscano con l’organizzazione dell’ATP Finals di Torino.

Secondo alcune critiche, se Abodi vuole stare con la famiglia, dovrebbe farlo tutto l’anno. L’invito è a lasciare gestire il tennis a chi ne ha competenza, come il Presidente Binaghi e il suo team. Si denuncia un paradosso: l’assenza a Wimbledon e al contempo il tentativo di esautorare chi conosce e fa crescere il tennis. Alcuni auspicano che Abodi venga definitivamente mandato a casa insieme a tutto il Governo.