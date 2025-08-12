SEN. RENZI (TELEGRAM) * «PER MELONI C’È TROPPA GENTE SULLE SPIAGGE ITALIANE, AL PUNTO CHE SI È SACRIFICATA ED È ANDATA IN GRECIA»

19.16 - martedì 12 agosto 2025

Giorgia Meloni dalla sua vacanza all’estero attacca l’opposizione. Non si riposa mai, povera Premier. Dice che l’opposizione sbaglia: c’è tanta gente sulle spiagge italiane. Anzi: c’è troppa gente. Al punto che lei, poveretta, si è sacrificata ed è dovuta andare in Grecia dopo lo scorso anno in Albania. Nel frattempo la sorella fa notare che il governo Meloni ha superato il mio per longevità. Evviva, stiamo diventando un Paese stabile.

Domanda NON polemica. Voi ricordate qualche riforma di questo Governo? Perché del mio ricordiamo tante riforme, anche troppe forse. Gli 80€, il JobsAct, Industria 4.0, le Unioni Civili, il Dopo di noi, l’Irap costo del lavoro, l’IMU prima casa, la fatturazione elettronica e la dichiarazione precompilata, il bonus 18 enni e l’elenco potrebbe continuare a lungo. Domando agli amici dei social, anche a quelli che votano Giorgia Meloni: visto che siamo stati al Governo per lo stesso numero di giorni qualcuno si ricorda delle riforme di Giorgia? O il suo è solo un tirare a campare? Scrivete qui senza polemiche, vi leggo con piacere.

https://www.instagram.com/p/DNQ0tsGCfug/?igsh=MTZ3ZjFwN2l1b2piOA==