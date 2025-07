SEN. RENZI (TELEGRAM) * L’AQUILA: «NAZIONALE CANTANTI E POLITICI SI SFIDANO PER SOLIDARIETÀ, RACCOLTA FONDI PER BAMBIN GESÙ E CARITAS»

11.55 - mercoledì 16 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Ieri a L’Aquila la Nazionale Cantanti ha sfidato la Nazionale Politici in una partita di calcio per la rivincita della Partita del Cuore dello scorso anno. È stato un momento di gioia e solidarietà, che ha visto la partecipazione di amici come il Presidentissimo Mogol e il Capitano Enrico Ruggeri.

Grazie all’impegno di Mogol, Ruggeri, Morandi e tanti altri, la Nazionale Cantanti ha raccolto oltre 100 milioni di euro negli anni. L’evento di ieri era dedicato a sostenere il Bambin Gesù e la Caritas, con la possibilità di contribuire al numero 45585.

Durante la partita sono state ricordate le parole di Papa Leone, che ha aperto il match.

Nonostante la condizione fisica e calcistica dell’autore non venga dibattuta, si è detto felice di essere sceso in campo in senso letterale. Oggi la politica torna a dividersi, ma ieri tutti erano uniti per la solidarietà.

Un link è stato condiviso con alcuni momenti della partita su Instagram.