SEN. RENZI (TELEGRAM) * «L’ACCORDO TRA STATI UNITI ED EUROPA SUI DAZI NON È UN ACCORDO, È UNA RESA INCONDIZIONATA»

13.51 - lunedì 28 luglio 2025

Buongiorno! Vi mando l’Enews di oggi. L’accordo tra Stati Uniti ed Europa sui dazi non è un accordo. È una resa incondizionata dell’Europa al sovranismo di Trump. Se l’Europa accetta di essere strutturalmente dipendente su armi a pagamento e su gas mai stata in passato, significa che l’alleanza strategica Stati Uniti Europa è diventata colonialismo. Giorgia Meloni si era presentata come il ponte tra Stati Uniti ed Europa. Oggi il ponte di Giorgia è crollato. Dove sono i 25 miliardi che Meloni aveva promesso per il sistema produttivo in caso di dazi al 10%? I dazi sono al 15%, l’economia italiana è in crisi eppure Palazzo Chigi studia la partecipazione di Meloni a Sanremo e addirittura un film a Hollywood.

La leadership europea di Ursula von der Leyen è insulsa e dannosa. Mandarla a trattare con Trump è come mandare Cappuccetto Rosso a trattare con il lupo. Ne ho scritto su Instagram. Ditemi cosa ne pensate voi. Leggo i commenti. Alla Leopolda presenteremo proposte anche sui dazi.

Ditemi cosa ne pensate voi. Leggo i commenti

📍Prossimi appuntamenti:

– Domani alle 15 intervengo in Aula sulle comunicazioni del Ministro Giuli

– Giovedì ore 13 su La7, “L’Aria che Tira”

– Giovedì ore 21.30 a Leccio (Reggello) con Eugenio Giani

– Venerdì ore 18 ad Asiago con Parenzo e De Angelis

– Mercoledì 7 agosto ore 18 alla Versiliana con Tommaso Cerno

Un sorriso e buone vacanze a chi sta partendo!

Matteo