SEN. RENZI (TELEGRAM) * «LA PREMIER MELONI FA LA VITTIMA PER NON PARLARE DI SALARI ED INFLAZIONE, MA QUESTO DISCORSO ALIMENTA ODIO E TENSIONE»

Buongiorno e buon fine settimana
Ecco l’Enews di oggi https://www.matteorenzi.it/enews_1059_venerdi_26_settembre_2025
Ieri sera, a Otto e Mezzo, ho parlato del vittimismo di Giorgia Meloni. La Premier fa la vittima per non parlare di salari, inflazione e debito, ma questo discorso alimenta odio e tensione.
Infatti, per me le cose sono semplici: chi compie violenza deve pagare, ma chi gestisce la cosa pubblica deve aiutare a stemperare il clima.
Sul fronte internazionale: a Gaza serve un progetto serio. L’ha lanciato Tony Blair coinvolgendo il mondo arabo riformista: io sto dalla parte delle proposte.
Manca una settimana alla Leopolda!
Qui il link per chi non si fosse ancora iscritto https://www.italiaviva.it/pre_registrazione_leopolda_13_2025
Tutti i dettagli verranno resi noti nella conferenza stampa che terrò martedì alle 15 in Senato.
E’ uscita su Spotify una mia chiacchierata con Luca Casadei di One More Time, che è riuscito a mettermi a nudo come mai prima. È bello quando, al di là delle idee politiche, si tocca il piano personale in modo autentico. Martedì online anche il video!
Qui per ascoltarla https://open.spotify.com/episode/27N1wVEuEkPigzdcZiUjEv?si=hktxWAwCQreZ2B28k4CI5A
Un sorriso,
Matteo