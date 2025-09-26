SEN. RENZI (TELEGRAM) * «LA PREMIER MELONI FA LA VITTIMA PER NON PARLARE DI SALARI ED INFLAZIONE, MA QUESTO DISCORSO ALIMENTA ODIO E TENSIONE»

12.18 - venerdì 26 settembre 2025

Buongiorno e buon fine settimana

Ecco l’Enews di oggi https://www.matteorenzi.it/enews_1059_venerdi_26_settembre_2025

Ieri sera, a Otto e Mezzo, ho parlato del vittimismo di Giorgia Meloni. La Premier fa la vittima per non parlare di salari, inflazione e debito, ma questo discorso alimenta odio e tensione.

Infatti, per me le cose sono semplici: chi compie violenza deve pagare, ma chi gestisce la cosa pubblica deve aiutare a stemperare il clima.

Sul fronte internazionale: a Gaza serve un progetto serio. L’ha lanciato Tony Blair coinvolgendo il mondo arabo riformista: io sto dalla parte delle proposte.

Manca una settimana alla Leopolda!

Qui il link per chi non si fosse ancora iscritto https://www.italiaviva.it/pre_registrazione_leopolda_13_2025

Tutti i dettagli verranno resi noti nella conferenza stampa che terrò martedì alle 15 in Senato.

E’ uscita su Spotify una mia chiacchierata con Luca Casadei di One More Time, che è riuscito a mettermi a nudo come mai prima. È bello quando, al di là delle idee politiche, si tocca il piano personale in modo autentico. Martedì online anche il video!

Qui per ascoltarla https://open.spotify.com/episode/27N1wVEuEkPigzdcZiUjEv?si=hktxWAwCQreZ2B28k4CI5A

Un sorriso,

Matteo