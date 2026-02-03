SEN. RENZI (TELEGRAM) * «LA NEVE E LO SPORT RIEMPIONO IL CUORE DI EMOZIONI, SONO FELICE CHE L’ITALIA OSPITI LE OLIMPIADI INVERNALI»

16.04 - martedì 3 febbraio 2026

Buongiorno amici, ho appena pubblicato questo pensiero.

La neve ci fa tornare bambini. Lo sport ci fa tornare bambini. La combinazione tra neve e sport – allora – riempie il cuore di emozioni. Sono felice che l’Italia ospiti le Olimpiadi invernali. Penso ai tanti atleti e alla loro fatica per essere ai Giochi, penso ai loro sacrifici, alla loro tenace bellezza. Questa è l’essenza della manifestazione: la sfida contro sé stessi.

Ma come uomo delle Istituzioni non riesco a togliermi di dosso la ferita di Roma 2024: era fatta, avremmo ospitato una manifestazione bellissima, sappiamo come è andata. Ora però c’è Milano Cortina 2026. Un abbraccio a Giovanni Malagò, Beppe Sala, Luca Zaia che hanno costruito questo successo bipartisan. Un grazie a Sergio Mattarella per esserci sempre, sullo sport più che mai.

E un grande in bocca al lupo al Governo e agli organizzatori perché tutto fili liscio. Ma soprattutto un pensiero per ciascuno di noi. Le Olimpiadi invernali, fatte di neve e di sport, ci aiutino a tornare bambini. A restare bambini. A gioire per una vittoria e a saper accettare una sconfitta. Perché in fin dei conti le Olimpiadi sono una grande metafora della vita di tutti i giorni: dare il meglio di sé stessi per essere felici. Viva Milano Cortina, viva l’Italia.

Matteo

