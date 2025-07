SEN. RENZI (TELEGRAM) * LA MIA INTERVISTA SU REPUBBLICA: «TRATTATIVA CON TRUMP SUI DAZI, È STATA UNA DISFATTA PER L’EUROPA E PER MELONI»

10.03 - martedì 29 luglio 2025

Buongiorno, oggi su Repubblica trovate una mia intervista in cui spiego perché la trattativa con Trump sui dazi è stata una disfatta per l’Europa e per Meloni. Noi avevamo chiesto che fosse Draghi a trattare con Trump: serviva qualcuno capace di alzare la voce. Invece l’Europa ha mandato “Cappuccetto rosso Ursula” e questi sono i risultati: il sovranismo fa male all’Italia e al mondo.

