SEN. RENZI (TELEGRAM) * INTERVISTA A SKY TG24: «SU GARANTISMO IN POLITICA, GLI INDAGATI DEVONO LAVORARE ED ESSERE CONSIDERATI INNOCENTI FINO A SENTENZA»

12.49 - mercoledì 23 luglio 2025

Stamani intervista a tutto campo su Sky TG24 con Giovanna Pancheri. Parliamoci chiaro. Il garantismo vale sempre, non solo per gli amici.

Garantismo non vuol dire evitare i processi, ma vuol dire aspettare le sentenze. Nel frattempo gli indagati hanno il diritto e persino il dovere di continuare a lavorare.

Oggi è indagata la Meloni, è indagato Piantedosi, è indagato Sala, è indagato Ricci.

Tutti hanno il dovere di lavorare e andare avanti e di essere considerati innocenti fino a sentenza passata in giudicato.

Non prendo lezioni sulla giustizia da Fratelli d’Italia che è il partito che ha strumentalizzato Bibbiano, Open, Unicef, le banche.

E spero che il Pd non prenda lezioni dal Movimento Cinque Stelle che chiede le dimissioni degli indagati ma ha all’interno del proprio gruppo persone condannate.

La politica – tutta intera, da destra a sinistra – deve smettere di considerare l’avviso di garanzia come una sentenza di condanna: aspettiamo le sentenze, rispettiamo i magistrati, lavoriamo per i cittadini.

Questo è ciò che intendo quando penso al garantismo.