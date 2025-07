SEN. RENZI (TELEGRAM) * «IL RICORDO DI BORSELLINO E LA VERITÀ ANCORA DA SCOPRIRE SULLA STRAGE DEL 1992, LA MAFIA OGGI NON UCCIDE PIÙ MAGISTRATI MA L’ITALIA DEVE CONOSCERE LA VERITÀ»

09.16 - sabato 19 luglio 2025

Appartengo alla generazione di chi ha vissuto il 1992 come un anno di dolore e di svolta. La Piovra quell’anno si prese i figli migliori della Sicilia. E il 19 luglio uccise Paolo Borsellino e i ragazzi e la ragazza della sua scorta. Avevo 17 anni e ricordo precisamente il momento in cui seppi la notizia: ero al mare, con gli amici, in Toscana. E ricordo il brivido all’annuncio della notizia via radio.

Oggi la mafia non uccide i magistrati e dopo il martirio di Borsellino e di Falcone le istituzioni hanno trovato la forza di reagire e di vincere la guerra. Ma via D’Amelio non può essere consegnata alla storia finché non sarà scritta la verità che i figli di Paolo Borsellino cercano, che i figli di Paolo Borsellino meritano, che l’Italia intera deve sapere. I depistaggi sulla strage del 19 luglio 1992 sono una delle pagine più squallide della storia italiana.

A Fiammetta, Manfredi e Lucia un abbraccio particolare in un giorno particolare. Ai più giovani: andate a rileggere quello che Borsellino disse nel mese di giugno del 1992 dopo la marcia organizzata dagli scout e dai giovani di Palermo. Capirete, una volta di più, perché quell’uomo è per la nostra generazione un eroe. E per tutti noi un padre della patria