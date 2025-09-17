SEN. RENZI (TELEGRAM) * «IL MONDO BRUCIA E NOI ABBIAMO I MINISTRI CHE PARLANO DI BRIGATE ROSSE»

17.28 - mercoledì 17 settembre 2025

Il mondo brucia e noi abbiamo ministri che parlano di Brigate Rosse. Se vuole essere credibile il centrosinistra deve rilanciare con proposte concrete su stipendi, tasse e sicurezza. Ne parleremo alla Leopolda, qui per iscriversi https://www.italiaviva.it/pre_registrazione_leopolda_13_2025

Intanto ieri sera ero a Di Martedì, qui un estratto https://www.instagram.com/reel/DOtSXqHAntj/?igsh=Y3E2cnFtb3puZDZm

Su YouTube invece trovate le puntate di ieri da Floris e il video di oggi a Tagadà

Di Martedì

Tagadà

