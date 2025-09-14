SEN. RENZI (TELEGRAM) * «IL GOVERNO MELONI HA PARAGONATO ITALIA VIVA ALLE BR, PERCHÉ NON HA GRADITO UNA INTERROGAZIONE PARLAMENTARE»

12.15 - domenica 14 settembre 2025

Il simbolo della DC è il simbolo della prudenza, del rispetto istituzionale, della moderazione.

La Premier invece usa quel simbolo per evocare lo scontro, aggredire gli avversari, evocare nemici.

Il Governo Meloni ha paragonato il mio partito, Italia Viva, alle Brigate Rosse perché non ha gradito una interrogazione parlamentare.

Solo per questo e tutti i media hanno riportato questa frase assurda.

I governanti di oggi parlano senza sapere cosa dicono e non conoscono neanche la storia.

La DC ha combattuto contro le Brigate Rosse alleandosi con tutte le forze dell’arco costituzionale, anche e soprattutto con l’opposizione.

Meloni continua a seminare odio ed evocare fantasmi per non parlare di ceto medio, di stipendi, di caro scuole, di fuga di cervelli.

Ha bisogno di diversivi per non farsi smentire dalla realtà quotidiana.

Ma il Paese no, non ha bisogno di questo clima infame.

Il Paese ha bisogno di unità contro l’odio politico e di proposte soprattutto per i più giovani.

Spero che un millesimo della saggezza dei vecchi democristiani illumini la Presidente del Consiglio.

Spero che lei si scusi con noi per il paragone infamante.

E spero che in Italia si possa tornare a confrontarci sulle proposte concrete per il Paese.

Noi lo faremo, a testa alta.

E senza farci intimidire dalle accuse meschine e intimidatorie.