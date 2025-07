SEN. RENZI (TELEGRAM) * «DAZI AL 30%, TRUMP DICHIARA GUERRA COMMERCIALE ALL’EUROPA / GOVERNO ITALIANO INCAPACE E ININFLUENTE»

18.28 - sabato 12 luglio 2025

Dazi al 30% e dunque Trump dichiara guerra commerciale all’Europa.

Chi negli ultimi mesi ha esaltato quotidianamente l’importanza della relazione speciale tra Meloni e Trump oggi ha perso la voce. Muto all’improvviso.

E del resto stanno tutti zitti i sovranisti alle vongole, tutti zitti quelli che dicevano che i dazi sono una opportunità, tutti zitti quelli che dicevano Tranquilli, ci pensa Giorgia.

Spero che gli imprenditori di questo Paese si sveglino dalla cotta che hanno preso per un Governo incapace e ininfluente.

Spero che l’Europa si svegli, ora o mai più, uscendo dal letargo della burocrazia.

E spero che chi per mesi ha occupato le Tv e i media con la litania del Giorgia Meloni è l’amica del cuore di Trump stiano facendo le valigie per andare in ferie.

Qualche settimana al mare, certo.

E soprattutto qualche mese lontani dalle redazioni, dai talk, dai social.

Alle ultime politiche hanno vinto i sovranisti ma il sovranismo uccide l’Italia che produce.

A noi servono la libertà, la globalizzazione, gli accordi commerciali.

Il contrario cioè di quello che vogliono Trump e i suoi servi inutili italiani.

Dopo mille giorni di governo sovranista l’Italia di Meloni è più povera e ingarbugliata di prima.

E chi lo nega mente.