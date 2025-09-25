SEN. RENZI (TELEGRAM) * «CON INDUSTRIA 4.0 LA MANIFATTURA ITALIANA CRESCEVA, CON MELONI ED URSO È CROLLATA»

14.35 - giovedì 25 settembre 2025
Ieri in Aula c’è stato un simpatico siparietto con i colleghi di Fratelli d’Italia. Qui il video https://www.instagram.com/reel/DPBg1-dAgmc/?igsh=ZWdwcjh2a3doYjNm
Grazie a Industria 4.0 la manifattura italiana ha avuto un boom in termini di crescita di fatturato, produttività, competitività, export.
Lo dicono i dati ISTAT, lo sanno gli imprenditori di tutta Italia.
Con Meloni e Urso invece la produzione industriale è crollata.
E il 4.0 è stato bloccato dalla burocrazia.
Quindi sì, colleghi di Fratelli d’Italia: con noi funzionava, con voi no.
Se avete bisogno di una mano, ci siamo.
Ma non fate battutine su questo, non vi conviene.
