News immediate,
non mediate!
OPINIONEWS ITALIA

SEN. RENZI (TELEGRAM) * «CON INDUSTRIA 4.0 LA MANIFATTURA ITALIANA CRESCEVA, CON MELONI ED URSO È CROLLATA»

14.35 - giovedì 25 settembre 2025

Ieri in Aula c’è stato un simpatico siparietto con i colleghi di Fratelli d’Italia. Qui il video https://www.instagram.com/reel/DPBg1-dAgmc/?igsh=ZWdwcjh2a3doYjNm

Grazie a Industria 4.0 la manifattura italiana ha avuto un boom in termini di crescita di fatturato, produttività, competitività, export.

Lo dicono i dati ISTAT, lo sanno gli imprenditori di tutta Italia.

Con Meloni e Urso invece la produzione industriale è crollata.

E il 4.0 è stato bloccato dalla burocrazia.

Quindi sì, colleghi di Fratelli d’Italia: con noi funzionava, con voi no.

Se avete bisogno di una mano, ci siamo.

Ma non fate battutine su questo, non vi conviene.

