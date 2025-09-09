SEN. RENZI (TELEGRAM) * CERNOBBIO: «HO SPIEGATO IN MODO TECNICO E RAZIONALE PERCHÉ I NUMERI DANNO TORTO ALLA PREMIER»

12.00 - martedì 9 settembre 2025

Buona settimana a tutti. Vi mando l’Enews di oggi https://www.matteorenzi.it/enews_1055_martedi_9_settembre_2025.

A Cernobbio ho spiegato in modo tecnico e razionale perché i numeri danno torto alla Premier.

Qui un reel con le frasi di una giovanissima Meloni smentite dalle scelte del Governo attuale. https://www.instagram.com/reel/DOTZtbVglJb/?igsh=cWJsZ3ljZTM2cWtl

E ho provato a raccontare perché un giovane oggi non può accendere un mutuo, ma al massimo accende una candela in chiesa. https://www.instagram.com/reel/DOVkGmOghuM/?igsh=bG5lZmc0dzFqYWk=

Ma se su questi temi il centrosinistra passasse da essere semplicemente opposizione a diventare ALTERNATIVA, portando le proprie idee, molto cambierebbe.

Anche per questo sarà fondamentale la nostra Leopolda / Vivaio del 3, 4, 5 ottobre.

Metteremo al centro le proposte e non solo le critiche. E ci faremo accompagnare dai ragazzi della scuola “Meritare l’Europa” (quest’anno non abbiamo vincoli di numero, per cui se avete ragazzi under 30 da coinvolgere fatelo https://www.italiaviva.it/iscrizione_scuola).

Chi vuole darci un piccolo contributo economico, anche solo 5 o 10€, usi questo link https://www.italiaviva.it/sostienici.

Grazie!

Un sorriso,

Matteo