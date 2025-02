SEN. RENZI (IV) * GOVERNO: «SALVINI SI CONFERMA UN BIMBO…, COME LO CHIAMANO NELLE CHAT I SUOI AMICI DI FRATELLI D’ITALIA»

19.27 - domenica 16 febbraio 2025

È finito Sanremo, è tornato Salvini. Dopo aver passato la settimana del Festival a mettere like a Clara, come riportato dai media, il Vicepremier si è rimesso al lavoro. Voi direte: e quindi adesso finalmente sistemiamo la puntualità dei treni? Macché. Salvini si occupa di politica estera, le ferrovie sono troppo poco per lui.

E nel seguire la politica estera mi attacca perché il responsabile di un attentato in Germania nel 2025 era stato in Italia nel 2016. Logica stringente quella di Salvini: un uomo fa un attentato nel 2025 in Germania, la colpa è di chi governava in Italia nel 2016. Non fa una piega.

Salvini si conferma un bimbo… come del resto lo chiamano nelle chat i suoi amici di Fratelli d’Italia. L’Italia non tocca palla in Europa, l’Europa non tocca palla nel mondo, i treni sono sempre in ritardo. Ma tranquilli: Salvini attacca me. Perché è così che si governa al tempo dei populisti: nessuno risolve i problemi concreti, dai treni alle bollette, ma la maggioranza aggredisce gli avversari.

Senatore Matteo Renzi

Italia viva