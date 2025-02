SEN. RENZI (IV) *GOVERNO: «LA PREMIER SCAPPA DAL PARLAMENTO IMPAURITA, UN SOFTWARE COMPRATO DAL GOVERNO SPIA IN MODO ILLEGALE ALMENO UN GIORNALISTA»

10.28 - domenica 9 febbraio 2025

Negli ultimi giorni stiamo registrando molti segnali di preoccupazione istituzionale. La Premier scappa dal Parlamento impaurita, un software comprato dal Governo spia in modo illegale almeno un giornalista, la Rai è asservita e la maggioranza fa ostruzionismo per non convocare la commissione di vigilanza, il Governo chiede ai servizi segreti di andare contro i magistrati.

Lo so, lo so: molti penseranno che i problemi quotidiani sono altri. Ma attenzione: quando si smette di rispettare le Istituzioni, finisce il rispetto per ciascuno di noi. E se non reagisco quando spiano in modo illegale un giornalista, ti immagini cosa potranno fare a un semplice cittadino?

Ho fatto questa intervista a “la Repubblica’.

