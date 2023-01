SEN. PATTON (MISTO) * PAYBACK SANITARIO : « IL RINVIO AL 30 APRILE È UN PRIMO PASSO, MA NON BASTA »

16.38 - mercoledì 11 gennaio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“Come avevo chiesto con emendamento e ordine del giorno depositato alla Legge di Bilancio per il 2023, il Governo con Decreto Legge approvato ieri, ha disposto il rinvio al 30 aprile – in luogo del 15 gennaio – il termine entro il quale le aziende fornitrici di dispositivi medici saranno tenute ad adempiere all’obbligo di ripiano del superamento del tetto di spesa posto a loro carico, effettuando i versamenti in favore delle singole regioni e province autonome. E’ un primo passo ma non basta” così il Sen. Pietro Patton, Vicepresidente della Commissione finanze del Senato ed esponente del Gruppo per le Autonomie.

“Con un secondo emendamento – prosegue il Sen. Patton – avevo anche chiesto al Governo di provvedere affinchè con apposito Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e con le Associazioni più rappresentative delle aziende fornitrici di dispositivi medici, fossero stabiliti, anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 9-bis dell’articolo articolo 9-ter, del decreto legge n.78 del 2015, nuovi criteri di riparto dell’eventuale superamento del tetto di spesa regionale a partire dall’anno 2015, escludendo dal ripiano le micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003.Per risolvere la annosa questione del payback sanitario il Governo dovrà dare risposte più esaustive di un mero – anche se atteso e necessario – rinvio.